القرموطي يستنكر منع الصحفيين من دخول "الزمالك": "مش داخلين الكعبة"

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه تحدث مع خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن منع الصحفيين من دخول نادي الزمالك.

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن وزير الشباب والرياضة أكد له أنه لا نية لرئيس نادي الزمالك بإلغاء عضوية الصحفيين بالنادي.

وعلق القرموطي، قائلًا: "الصحفيين متمرمطين جدًا في نادي الزمالك، هم مش داخلين الجنة، مش داخلين الكعبة يعني، إلغوا العضوية بقى".