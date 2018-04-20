بروتوكول تعاون بين جامعة بدر وجهاز تنمية التجارة الداخلية

صرح الدكتور محمد سليمان الأمين العام والمتحدث الرسمي لجامعة بدر بالقاهرة BUC ان الدكتور حسن القلا رئيس مجلس امناء جامعة بدر شهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجامعة بدر في إطار الصالون الثقافي الذي شهدته الجامعة أمس، ضمن فعاليات الاحتفال بالمهرجان السنوي الثالث لجامعة بدر "مصر الإنسان"، وقع البروتوكول عن الجهاز دكتور ابراهيم عشماوي رئيس الجهاز وعن الجامعة، دكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة.

وبموجب الاتفاقية يعتبر الجهاز جامعة بدر إحدى الجهات الاستشارية للجهاز ووفقا للبروتوكول، ويحق للجهاز تحويل الموضوعات المطلوب بحثها ودراستها إلى جامعة بدر لدراستها من خلال مركز الدراسات المهنيه والتعليم المستمر بالجامعة وتقديم الرأي الاستشاري بشأنها، كما تقوم الجامعه بإمداد الجهاز بالدراسات والبحوث التي تفيد الجهاز في تحقيق اغراضه بكفاءة او من شانها تطوير آليات عمل الأسواق ورفع كفاءتها.

ورحب دكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر، بتوقيع البروتوكول والتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخليه بما في صالح البلاد، موضحا أن الجامعه رحبت بتوقيع البروتوكول، لأنه يتسق مع الدور المجتمعي للجامعة، والهادف إلى الربط بين الجامعة واحتياجات المجتمع.

وأشار كمال إلى أن الجامعة ستكون جاهزة دائمًا للتعاون مع الجهاز والقيام بالدراسات والبحوث كافة التي يحتاجها، بما يؤدي إلى الارتقاء ودعم وتطوير دور الجهاز في الاقتصاد المصري.

وحضر توقيع البروتوكول مجموعة من رجال الفكر الأكاديمي والاقتصادي والسياسي منهم حسين عيسي رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، دكتور أحمد جمال الدين موسى، ودكتور يمن الحماقي، ودكتور عبد الرحمن العليان، دكتور عاطف العوام، دكتور سعيد توفيق، دكتور محمد عبد المجيد.

ومن رجال الاستثمار عبد الرحمن الزعيم، المهندس علاء السقطي، المهندس بهاء العادلي، ومن الجامعه دكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، والدكتور أشرف حيدر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.