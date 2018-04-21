غرق طفل في نيل بني مزار بالمنيا

غرق طفل في نهر النيل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، خلال محاولته غسل وجهه، وحرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال جثته.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية الناصرية، بغرق أحمد أشرف رفعت، 13 عامًا، داخل نهر النيل، أثناء قيامه بغسل وجهه في نهر النيل.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وبسؤال والده لم يتهم أحدَا بالتسبب في غرق نجله، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.