"الفلاحين": السيسي يسعى لتمكين الشباب ودعم الفلاح والمرأة

قال المهندس عادل زيدان، أمين اللجنة الاقتصادية بالنقابة العامة للفلاحين، إن الحكومة لا تستطيع حل كل مشاكل القرى، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الصحراء والانتقال لها والاستثمار فيها هو الحل.

وأضاف زيدان، خلال برنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، أن بلدنا تخرج من مراحل الضعف إلى القوة، مطالبا المجتمع بمد يده لمساعدة الدولة والنهوض بها.

وأكد أن مشروع المليون ونصف فدان يستهدف خف الضغط على قرى الريف، مشددا على ضرورة الاستفادة من المشروع في خلق فرص عمل جديدة للشباب ومساعدة الدولة.

ولفت، إلى أن الرئيس السيسي يسعى إلى تمكين الشباب ودعم الفلاح والمرأة، متابعا: "السيسي يجمع كل فئات المجتمع ويحتضن الجميع".