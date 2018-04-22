رئيس الأركان الليبي بعد محاولة اغتياله: لن ترهبنا الجماعات المتطرفة

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، أن التفجير الذي استهدف موكبه الأربعاء الماضي يحمل بصمات "التنظيمات الإرهابية"، مشيرا إلى استمرار التحقيقات في هذا الحادث، وفق ما صرح به لموقع "الوسط" الليبي.

وقال الناظوري، إن "التنظيمات الإرهابية ومن يمولها بالمال ويدعمها بالإعلام كالجماعة المقاتلة والإخوان يسعون وراء استبعاد قادة الكرامة والقوات المسلحة"، مضيفا: "هذا لن يحدث أبدًا فكل أفراد القوات المسلحة جسم واحد، ولديها هدف واحد هو تحرير البلاد من الإرهاب فقط لا غير، ولا نسعى لشيء آخر".

ولفت رئيس أركان حرب الجيش إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل بكامل قدرتها لكشف ملابسات هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأشار إلى أن الإعلان عن تفاصيل الحادث فور الانتهاء من التحقيق، مضيفا: "ليس لدينا ما نخاف منه، ولن ترهبنا هذه الجماعات المتطرفة، أو حتى من يمولها".