رفع حالة الطوارئ بـ"صحة بالسويس" بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء

بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ القصوى، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، فقد أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات بنطاق المحافظة ومنع الإجازات وتوافر الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالسويس وجميعها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية.

كما انعقدت غرفه الأزمات بديوان عام المديرية لمتابعة الحالة على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ووزارة الصحة، حرصا على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين خلال الاحتفالات.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس المستشفى العام مساء أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سير العمل بالأقسم الداخلية بالمستشفى.