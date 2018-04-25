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الوطن

وزير الصحة: "فاكسيرا" تنشئ مراكز للتطعيمات في المطارات قريبا

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الصحة: "فاكسيرا" تنشئ مراكز للتطعيمات في المطارات قريبا

الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ستنشئ مراكز للتطعيمات في المطارات في الفترة القادمة.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء المراكز يأتي لتسهيل تطعيم المسافرين قبل سفرهم لخارج البلاد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كان راضي، قد ترأس الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة مساء أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب القصر العيني. 

 

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