تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين بالتخابر مع حماس لـ 10 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 10 مايو المقبل، لاستكمال فض الأحراز.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر العام 2016، بقبول طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، منتصف يونيو 2015، حيث ألغت السجن المؤبد لمرسي، والإعدام لخيرت الشاطر، وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهى حركة حماس وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.