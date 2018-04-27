أعرب الإعلامي جابر القرموطي، عن سعادته بفوز النادي الزمالك، على غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "يوم لطيف بالنسبة للزملكوية، وبعتبر فوز الزمالك على الأهلي إنجاز مهم للكرة المصرية، بعد ما كسبنا الأهلي لأول مرة من 11 سنة في الدوري".

وأضاف أن الفوز سيعيد الزمالك إلى المنافسة مع الأهلي مرة أخرى.

وعن أيمن حفني، نجم وسط الفريق الأبيض، قال القرموطي، إنه سيعود للصورة مرة أخرى بعد المباراة الرائعة التي قدمها أمام الأهلي، مشبهًا إياه بحمادة عبداللطيف نجم وسط الزمالك الأسبق.