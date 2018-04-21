بالفيديو| القرموطي يظهر على الهواء بـ"حفاضة أطفال"

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، اعتراضًا على عثور سيدة بمحافظة أسوان، على دبوس في الحفاضة الخاصة بطفلها.

وقالت السيدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إنها جرحت في يدها بجرح كبير، أثناء تغيير حفاضة ابنها بسبب وجود إبرة فيها.

وأضافت: "الحمد لله إني اتعورت، لأن لولا كده مكنتش شوفتها، والمفروض إني جايباها من صيدلية مش من الشارع".

وتابعت: "ما زلت محتفظة بالعبوة، وسأثبت حالة بالواقعة، ولن أتنازل عن حق ابني".