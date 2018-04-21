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الوطن

بالفيديو| القرموطي يظهر على الهواء بـ"حفاضة أطفال"

اليوم AM 05:32
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| القرموطي يظهر على الهواء بـ"حفاضة أطفال"

القرموطي يظهر بحفاضة أطفال على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، اعتراضًا على عثور سيدة بمحافظة أسوان، على دبوس في الحفاضة الخاصة بطفلها. 

وقالت السيدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إنها جرحت في يدها بجرح كبير، أثناء تغيير حفاضة ابنها بسبب وجود إبرة فيها. 

وأضافت: "الحمد لله إني اتعورت، لأن لولا كده مكنتش شوفتها، والمفروض إني جايباها من صيدلية مش من الشارع". 

وتابعت: "ما زلت محتفظة بالعبوة، وسأثبت حالة بالواقعة، ولن أتنازل عن حق ابني". 

 

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