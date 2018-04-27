عمدة "نجريج": أهل محمد صلاح في "شبه إقامة جبرية" بسبب تعرضهم للضغوط

قال ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إن أخبار تبرع اللاعب بتكلفة إنشاء محطة صرف صحي في المحافظة أثارت البلبة داخل القرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يُقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية "النهار"، أن اللاعب وقع على عقد تخصيص 5 أفدنة لمحطة الصرف الصحي كشاهد لا كمتبرع.

وتابع أن أهالي اللاعب عليهم ضغوط كثيرة بسبب المطالب المادية المتزايدة عليهم من أهالي القرية والقادمين من مختلف المحافظات، لافتًا إلى أنهم في شبه إقامة جبرية ولا يخرجون من بيوتهم.

واستطرد حديثه قائلًا: "صلاح خدوم في محيط بيته وبلده، لكن دلوقتي بقت مولد".

وأردف: "الأخبار المنتشرة عن تبرعاته، تسببت في تعرض أهالي اللاعب للضغوط، ويجب أن يتحرى الجميع الدقة فيما ينشر عن اللاعب".