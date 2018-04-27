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الوطن

رئيس مصلحة الري: مشروعات بـ1.7 مليار جنيه لمواجهة السيول

منذ 40 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
رئيس مصلحة الري: مشروعات بـ1.7 مليار جنيه لمواجهة السيول

وزير الرى

قال المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف، لمجابهة السيول وفترة أقصى الاحتياجات، باستثمارات بلغت نحو 450 مليون جنيه.

وأضاف مدين، خلال تصريحات صحفية، أنه جاري تنفيذ مشروعات تشمل 46 سدا ونحو 40 بحيرة صناعية، و250 خزانا أرضيا، و3 معابر أيرلندية باستثمارات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات حماية من السيول تشمل 119 سدًا، ونحو 16 بحيرة صناعية وحوالي 500 خزان أرضي، و5 قنوات صناعية، ونحو 5 معابر أيرلندية بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول، والاستفادة منها في أعمال الري بتكلفة مليار جنيه.

وأشار مدين إلى، أن المشروعات ضمن خطة الوزارة الرامية لتنفيذ أعمال حماية بمختلف محافظات الجمهورية المعرضة لأخطار السيول، باستثمارات تقدر بنحو 4.6 مليون جنيه حتى عام 2019/2020.

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