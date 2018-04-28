عرضان لـ"الرحلة" في "أيام القاهرة السينمائية" بحضور محمد الدراجي

يعرض فيلم "الرحلة" للمخرج محمد الدراجي، في الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم في سينما "كريم" بوسط البلد، بحضور مخرجه وأبطال الفيلم زهراء غندور وحنين الزيداوي، كما يعرض الفيلم في تمام الساعة السابعة من مساء الغد في سينما "الزمالك".

ويأتي ذلك بعد أيام من فوزه بجائزتيّ لجنة التحكيم وأفضل ممثلة من مهرجان مسقط السينمائي الدولي، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم خلال عرضه الأول بمصر في مهرجان شرم الشيخ السينمائي؛ حيث شارك الفيلم في أكثر من 10 مهرجانات دولية حول العالم.

وتدور أحداث "الرحلة" في بغداد عام 2006، سارة و سلام لا يعرفان يعضهما، لكنّ حياتاهما تتقاطعان في محطّة قطارات، فهما على وشك القيام برحلتين، لكن في اتّجاهين متعاكسين، سارة، مُقدمة على تفجير نفسها بحزام ناسف داخل المحطّة، وسلام يسعى إلى إنقاذ نفسه ومَنْ في المحطّة، وإنقاذ سارة أيضاً. عمل عميق عن خيار الحياة أو الموت الذي قد يتخذه الإنسان.