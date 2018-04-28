زعيم المعارضة في أرمينيا يدعو لاستئناف التظاهرات بداية من الغد

دعا زعيم المعارضة في أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم، الشعب الأرميني إلى استئناف التظاهرات بدءا من غد الأحد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن موجة من التظاهرات الاحتجاجية اجتاحت أرمينيا على مدار الأسبوعين الماضيين، عقب تولي الرئيس السابق للبلاد سيرج سركسيان منصب رئيس الوزراء، ما أدى إلى إعلان استقالته يوم الاثنين الماضي.

وكان باشينيان قد قال، لوسائل إعلامية روسية: "إنه إذا لم يصبح مرشح الشعب رئيسا للوزراء، فمن المحتمل أن نقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن المعارضة لن تعتبر انتخاب رئيس الوزراء المقرر في الأول من مايو المقبل شرعيا إلا إذا كان يعكس إرادة الشعب".

يذكر أن القائم بأعمال رئيس الوزراء في أرمينيا كارين كارابتيان كان قد رفض أمس عرضا لإجراء محادثات مع باشينيان، الذي يزعم أنه المرشح الوحيد المحتمل لرئاسة الوزراء، مبررا رفضه بأن المفاوضات التي يملي فيها طرف جدول المحادثات بينما الطرف الثاني غير قادر على ذلك، لا يمكن اعتبارها مفاوضات.