مون وترامب يتباحثان هاتفيا حول نتيجة القمة بين الكوريتين

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة كوريا الجنوبية، اليوم، أن رئيس البلاد "مون جاي إن" أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب للتباحث بشأن نتيجة القمة التاريخية التي جمعت بين مون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) بيانا عن المكتب الإعلامي جاء فيه أن المكالمة أتت بعد يوم من اجتماع زعيمَي الكوريتين في مدينة بانمونجوم الحدودية في قمة هي الأولى من نوعها على الاطلاق.

وأشار البيان إلى أن المكالمة استغرقت ساعة وربع الساعة، مُضيفًا أن هناك معلومات سيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق من اليوم.ومن جانبه، غرد ترامب على حسابه الشخصي في موقع التوصل الاجتماعي (تويتر) أنه أجرى حديثا مطولا وجيدا مع مون.