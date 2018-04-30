رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتجهيز فرق الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تفعيل غرف العمليات في المحافظات تحسبًا لتقلبات الطقس، مضيفا أنه وجه المحافظين بتجهيزات المعدات وفرق الطوارئ في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والغاز.

وأشار إلى التأكد من جاهزية سيارات نزح المياه والطلمبات وكل التجهيزات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على هطول الأمطار والتنسيق مع المحافظات المجاورة في هذا الشأن.

وأكد إسماعيل، أنه أجرى الاتصال بوزير الصحة لتوفير سيارات إسعاف تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وأوضح إسماعيل، أن هناك أمطارا خفيفة في بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، قائلًا: "نتابع الموقف لسرعة العمل عليها ان تزايدت الأمطار".