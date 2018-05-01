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الوطن

"أوقاف البحر الأحمر" تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء بالغردقة

اليوم AM 12:08
كتب: صلاح عبد الله
"أوقاف البحر الأحمر" تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء بالغردقة

الاحتفال

شهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان عام 1439 هجرية بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك بحضور اللواء علي شوكت، رئيس مدينة الغردقة، والشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة. 

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة مدير مديرية الأوقاف التي تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيراً إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية خاصة وأن الوحدة والاتحاد ضرورة في كل شئون حياتهم الدينية والدنيوية.

من جانبه، قدم المحافظ التهنئة إلى السادة الحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مطالبا من الجميع أن يكثروا من الدعاء إلى الله في هذه الأيام المباركة لكي يحفظ مصر وشعبها.

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