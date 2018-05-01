من "الكمامة" لـ"القطرة".. روشتة المصريين في العاصفة الترابية

شهدت مصر هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، بلغت سرعتها 20 عقدة، وانتشرت في العديد من المحافظات، الأمر الذي يسبب أضرارًا عديدة لمرضى الربو والحساسية يتأثرون سلبيًا بالغبار والأتربة، التي تعمل على تهيج الأغشية المخاطية لمجرى الجهاز التنفسي.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأدوية التي يستخدمها المواطنون في مثل هذه الأجواء:

- نقاط الأنف:

ويستخدمها الأشخاص الذين يعانون من أمراض حساسية الصدر والجيوب الأنفية، وتزداد معاناتهم بسبب الرائحة والأتربة في العواصف الترابية والرياح المحملة بالأتربة، ويوجد منها نوعان الأول للكبار والبالغين والثاني للأطفال، ووظيفتها تقليل الالتهاب.

- بخاخات موسعة للشعب الهوائية:

تتسبب الأتربة في ضيق الشعب الهوائية، والتي تحدث نتيجة انسداد في القصبات الهوائية، مما يعمل على تراجع صحة الشخص، ويستخدم المصاب البخاخة الموسعة للشعب الهوائية حتى يتمكن من أخذ الشهيق وإخراج الزفير بشكل سليم.

- الكمامة "القناع الجراحي لتغطية الفم والأنف":

ويستخدمه مرضى حساسية الصدر للوقاية من استنشاق الشوائب والأتربة التي تحملها الرياح.

- نقاط العين "القطرة":

تعد العين من أكثر أعضاء الجسم التي تتأثر بالأتربة، وللوقاية من العواصف الترابية ينصح الأطباء باستخدام قطرة العين، والتي تنقسم إلى أربعة أنواع، وهي "معقم للعين"، "قطرة معقمة ومضادة للالتهاب"، "قطرة معقمة ومضادة للحساسية"، "قطرة مضاد حيوي".

- المناديل المبللة:

يتم مسح الوجه بالمناديل المبللة من وقت لآخر، لتجنب تعلق البكتيريا التي تحملها الرياح بالوجه.