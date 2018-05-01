محافظ المنيا: توقيع عقود تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك دولة الخميس

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، أنه سيتم البدء في توقيع عقود تقنيين أراضي أملاك الدولة، حيث توقع المحافظة عدد من العقود لـ20 مواطنا وشركة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، التي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي، من ضمن المساحات التي صدر لها قرارا جمهوريا رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وأضاف بديوي، أن العقود ستكون الأولى من نوعها التي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.

ولفت بديوي إلى، أن وزارة المالية أرسلت 7 عقود استرشاديه للمحافظات، وفقا لنص المادة ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية، وقامت المحافظة بمراجعة العقود وفقا لما جاء بكتاب وزير المالية.

وأكد محافظ المنيا، أن العقود التي سيتم تحريرها بين المحافظة والمواطنين 7 نماذج، وهي عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية وآخر للمباني، وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية، وخر للمباني، وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضي الزراعية، وآخر للمباني والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني.