الأوبرا تستعد لشهر رمضان بـ42 حفلا فنيا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن برنامجها في شهر رمضان، 42 حفلًا فنيا متنوعًا، تبدأ بـ21 سهرة رمضانية على المسرحين الصغير والمكشوف حيث تحتفل 5 دول عربية وإسلامية بالشهر الكريم بتقديم فرق وفنون تعبر عن تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وهي "إندونسيا – البوسنة والهرسك – تونس – فلسطين – السودان"، بالتعاون مع سفارتهم في القاهرة.

كما تحتفل سفارة أرمينيا بمرور 100 عام على استقلالها، ويتزين المسرح المكشوف لاستقبال السهرات الرمضانية بـ16 حفلًا تجمع ما بين الطرب والإنشاد الديني والغناء الصوفي والموسيقي الروحانية وبعض التجارب الفنية المتفردة للشباب، ومنها "مدحت صالح – نسمة عبدالعزيز – وفرق الرضوان للإنشاد الصوفي – مجموعة الحضرة – حازم شاهين وفرقتة – الإخوة أبو شعر – أيامنا الحلوة – الشيخ إيهاب يونس للإنشاد الصوفي والتراثي – دينا الوديدي – فريق بساطة – المولوية المصرية للفنان عامر التوني – فرقة الجنوبي النوبية بقيادة محمود الشرقاوي – علي الهلباوي – تجربة فنية جديدة يقدمها الموسيقار فتحى سلامه مع الشيخ محمود التهامي – رسالة سلام للفنان انتصار عبد الفتاح – المغنية التونسية غالية بن علي".

وتواصل دار الأوبرا ختام عروض موسمها السنوي على مسارحها الكبير والجمهورية ومعهد الموسيقي العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، بـ21 حفلا آخر لأوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، والفرقة القومية العربية للموسيقى، ونجوم فرقة أوبرا القاهرة – فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي - الإنشاد الديني.