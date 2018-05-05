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الوطن

الملا: زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.. ولم نحدد الموعد بعد

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد يوسف
الملا: زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.. ولم نحدد الموعد بعد

المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول لـ«الوطن»- عقب اجتماع مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب- وجود «هامش زيادة» في أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، لكن يتم دراسة تحديد موعد تنفيذ هذا الأمر، مشيرًا إلى انخفاص الاستهلاك ما ساعد على تقليل نسبة الدعم في الموازنة الجديدة.

وقال «الملا» خلال اجتماع اللجنة، إنَّ الوزارة تستهدف زيادة معامل التكرير خلال الـ4 سنوات المقبلة لتقليل نسبة استيراد المنتجات البترولبة لـ5% مقابل 35% حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ ضبط الأسعار وتخفيض الدعم يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك مما يساعد على وقف استيراد المنتجات البترولية وتوفير فائض في المستقبل يمكن تصديره خصوصًا البنزيين ووقود النفاثات.

وأضاف أنَّه سيتم وقف استيراد الغاز والاكتفاء ذاتيًا وبداية تصدير بداية من العام المقبل.

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