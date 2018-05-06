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الوطن

محافظ البحيرة عن كثرة تعرضها للحوادث: "نصيبي كده.. هحط خرزتين زرق"

اليوم AM 04:21
كتب: محمود البدوي
محافظ البحيرة عن كثرة تعرضها للحوادث: "نصيبي كده.. هحط خرزتين زرق"

نادية عبده

قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إنها لم تتعرض للإصابة في حادث تصام كما يردد البعض، موضحة أنها أثناء معاينة خط مياه في مدينة أبو حمص ومرورها عليه كانت هناك دراجة نارية يقودها أمين شرطة، وكان هناك شخص قادم بسرعة عالية جدًا بسيارته فاصطدم بأمين الشرطة.

وأضافت "عبده" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صح النوم"، على قناة "إل تي سي": "تم نقل أمين الشرطة إلى المستشفى وحالته الصحية الآن جيدة، ولكن لم يمسني أي مكروه".

وعن كثرة تعرضها للحوادث، قالت: "نصيبي كده هعمل إيه يعني، هحط خرزتين زرق".

 

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