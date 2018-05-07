جارة "أسرة الرحاب": عائلها كان مُتهما بالنصب.. والحصري تنهي المكالمة

قالت سيدة تُدعى رانيا، جارة "أسرة فيلا الرحاب"، التي عثر على أفرادها مقتولين في الساعات الأولى من صباح أمس، إن "عائل الأسرة كان معروفًا بحسن أخلاقه وتدينه".

وأضافت رانيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه "لم يتمكن من سداد فواتير الكهرباء والماء وإيجار الفيلا".

وتابعت: "ناس اتخانقوا مع الأمن، واتهموه إنه نصب عليهم في مليون جنيه".

بدورها، قامت مقدمة البرنامج بإنهاء المكالمة الهاتفية على الفور، قائلةً إنها "لا تستطيع اتهام شخص ميت بأنه نصاب".