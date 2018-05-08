سفراء "عنيك في عنينا": فخورون بوجودنا وسط عمال جبل الجلالة

حرص عدد من سفراء مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى على مرافقة قافلة اليوم، التى أجريت بمقر مشروع تحلية المياه بجبل الجلالة، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وقال الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إنه حرص على التواجد اليوم وسط عمال جبل الجلالة لترجمة دعمه لمبادرة "عنيك في عنينا"، منذ يومها الأول على أرض الواقع رغم ارتباطه بموعد سفر مهم، مؤكدًا أنه سيحرص على التواجد بشكل مستمر في الفعاليات المقبلة لتقديم الدعم المعنوي للعمال.

وأعرب أحمد حسن، الشهير بـ"الصقر"، عن فخره بالمبادرة التي نجحت خلال وقت قياسي في الوصول لأكثر من 50 قرية ونجح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اثنين من أكبر المشروعات القومية هما العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تحلية مياه البحر بجبل الجلالة.

وأكدت الفنانة هنا شيحة، خلال تفقدها أعمال القافلة، سعادتها بمستوى التوعية الصحية التي يقدمها فريق المبادرة، وتنظيم غرف الكشف على العيون المجهزة بأحدث أجهزة الفحص رغم التواجد فى منطقة مشروعات، مشيرة إلى أن سعادة العمال بزيارتهم اليوم شجعتها على التواجد فى القوافل القادمة، مؤكدة أن حجم الإنجاز الذى يحققه هؤلاء العمال لا يوفى بأى شكر.

من جانبه، أكد الفنان أحمد فلوكس استعداده للسفر لقرى ونجوع الصعيد لدعم مرضى العيون، مشيرا إلى أن ما رآه اليوم من تنظيم وخدمة طبية متميزة لعمال جبل الجلالة يؤكد مصداقية مبادرة "عنيك في عنينا" ومؤسسة صناع الخير للتنمية في سعيها للقضاء على الأمراض المسببة للعمى في مصر.

وصرحت السفيرة كورين شنودة، عضو مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بأن المبادرة تحرص على تواجد عدد من سفراء المبادرة في كل قافلة بعد الانطباع الجيد وتحسن الروح المعنوية للعمال الذى تركته زيارة اليوم، مشيرة إلى أن المبادرة لديها 11 سفيرًا حتى الآن من نجوم الفن والكرة.

وأضافت شنودة أن زيارة الدكتور محمد سعفان لقافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للمرة الثانية تؤكد حرص الدولة على دعم فئة من أشد الفئات احتياجًا وهي العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه يتابع أولا بأول اللتنسيق للقوافل واختيار أماكن العمل.