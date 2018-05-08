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"السياحة العالمية": مصر مؤهلة لتكون مركزا للسياحة في الشرق الأوسط

منذ 53 دقيقة
كتب: عبدة ابو غنيمة
"السياحة العالمية": مصر مؤهلة لتكون مركزا للسياحة في الشرق الأوسط

مؤتمر لجنة السياحة العالمية

 قال زراب بوليكاشيفلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، إن مصر مؤهلة لتكون مركزا للسياحة بمنطقة الشرق الأوسط، متوقعا أن تشهد الحركة السياحية الوافدة لها زيادة كبيرة خلال العام الجاري، بفضل الدعم الذي يتلقاه القطاع من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، منوها إلى أن معدل النمو السياحي بمصر العام الماضي بلغ 5% وهو جيد للغاية.

وأشار، إلى أن المنظمة ستشارك في وضع استراتيجية السياحة لمصر ضمن "رؤية 2030"، مطالبا بضرورة الاهتمام بزيادة الحركة السياحية الوافدة كما وكيفا، واستهداف أسواق سياحية جديدة مثل الصين والهند ودول أمريكا اللاتينية. 

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي أقيم علي هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

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