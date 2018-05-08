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الوطن

"السياحة العالمية": على مصر الاستعانة بمحمد صلاح للترويج للسياحة

منذ 43 دقيقة
كتب: عبدة ابو غنيمة
"السياحة العالمية": على مصر الاستعانة بمحمد صلاح للترويج للسياحة

محمد صلاح

قال زراب بوليكاشيفلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، إن فكرة الاستعانة بالنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي للترويج للسياحة المصرية فكرة جيدة يجب مناقشتها مع وكيل أعماله خلال الفترة المقبلة، كون اللاعب منشغل حاليا بنهائي بطولة أوروبا للأندية أبطال الدوري.

وأشار بوليكاشيفلي، إلى أن الأحوال السياسية لدول الشرق الأوسط تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما انعكس إيجابيا على معدلات السياحة لدول الشرق الأوسط، لافتا إلي أن السياحة أداة لنشر السلام بين دول العالم.

جاء ذلك خلال كلمتة بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

 

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