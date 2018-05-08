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الوطن

"الأرصاد": شبورة تقلل مستوى الرؤية غدا ورياح تصل حد العاصفة غرب البلاد

منذ 27 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الأرصاد": شبورة تقلل مستوى الرؤية غدا ورياح تصل حد العاصفة غرب البلاد

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من غدا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال الصباح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة هناك.

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