أهالي عن سقوط سقف مسجد: "بركات أحد الأولياء".. والإبراشي: "خرافة"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، انهيار سقف مسجد الأربعين بمحافظة الشرقية، على العمال، ما أدى إلى مقتل عامل منهم وإصابة آخرين.

واتهم أهالي المحافظة المسؤولين والعمال بالإهمال، ما تسبب في انهيار السقف.

فيما قال آخرون، إن هدم أحد أضرحة أولياء الله الصالحين تسبب في انهيار المسجد.

وقال أحدهم: "الشيخ كان موجودا من قديم الأزل، وحد شال الضريح بتاعه، وبنى عليه فالشيخ له بركات كثيرة".

ورد الإبراشي، على تصريحات الأهالي قائلًا: "خرافة بتبعدك عن الأسباب الحقيقية، وكأن الشيخ هو السبب ونسيب الفساد والإهمال".