نشرة أخبار التوك شو| كويتية تقتل طفلة مصرية دهسا بسيارتها بسبب "سيلفي"

تقدم لكم "الوطن" أهم ما جاء أمس الثلاثاء، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تهديد اللجنة برفض الموازنة العامة للدولة جاء بسبب أن ميزانية الصحة بها تقل عن العام الماضي، موضحًا أن ميزانية الصحة بالموازنة الجديدة 61 مليار جنيه، وتمثل 4.3% من الموازنة التي نص عليها الدستور، وإن كانت العام الماضي 57 مليار جنيه إلا أنها كانت تمثل 4.7% من الموازنة.

وكيل "الصحة" بالبرلمان يهدد برفض اللجنة الموازنة الجديدة

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إن أمين عام المنظمة العالمية للسياحة سُئل من أحد الصحفيات عن فرصة محمد صلاح في أن يصبح سفيرا للمنظمة ورد بأنه قد يكون سفيرا في المستقبل، مؤكدة أنه لم يُصدر أي قرار رسمي بشأن ذلك.

وزيرة السياحة: صلاح قد يكون سفيرا لمنظمة السياحة العالمية في المستقبل

فيما روت فوزية فضالي، والدة الطفلة شهد، التي قُتلت إثر تعرضها لحادث دهس في دولة الكويت، تفاصيل مقتل ابنتها، حيث قالت إن ابنتها أثناء عبورها الشارع للعودة إلى البيت، دهستها سائقة وهي ممسكة هاتفها الخاص وتصور نفسها، بطريقة "السيلفي".

بالفيديو دهس طفلة مصرية بالكويت.. "السائقة كانت تلتقط سيلفي"

فيما أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تفهم من القيادة الأوغندية لموقف مصر من قضية المياه.

"الرئاسة": هناك تفهم من القيادة الأوغندية لموقف مصر من قضية المياه

وقال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم نشر 500 بحث علمي من مدينة زويل في دوريات بحثية عالمية، مضيفا أن الطالب يكلف الجامعة من 110 إلى 120 ألف جنيه سنويًا قابلة للزيادة.

ساويرس: الطالب في جامعة زويل يكلف ما بين 110 إلى 120 ألف جنيه سنويا

وأوضح ساويرس، أن مدينة زويل ينقصها العمل في مجال الرياضة، وبناء مدينة رياضية لتخريج كوادر رياضية مثل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن التواضع والهدوء والالتزام أبرز سمات محمد صلاح منذ بدايته وحتى اليوم، مضيفًا: "كريستيانو رونالدوا واخد مقلب في نفسه، وصلاح بقى أحسن منه ومتواضع".

ساويرس: "كريستيانو رونالدو واخد مقلب في نفسه.. وصلاح أحسن منه"

وقال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيدي لاتحاد الكرة، إن أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة ليس المخطئ فيها الاتحاد، موضحا أن الأزمة خلقها وكيل اللاعب رامي عباس.

مدير الجبلاية: لم نخطئ في أزمة محمد صلاح.. ووكيل اللاعب سبب المشكلة

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية لها انعاكاسات على منطقة الشرق الأوسط ومصر تحديدًا.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة "أون إى"، أن القرار قد يتسبب في عدم استقرار أسعار النفط في الفترة القادمة، وزيادتها بشكل كبير.

فخري الفقي: قرار "ترامب" يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط

وزير التعليم: "لازم الكل يشمر ويساعدنا.. وعاوزين نبني 30 ألف فصل"