صلاح: "بلعب فانتازي.. والنني كان معايا وبعته"

قال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنه يشارك في لعبة "الفانتازي" الشهيرة، والخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن اختياراته لللاعبين، أوضح "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "كل يوم"، والمذاع على قناة "أون إي"، أنه يغير اللاعبين باستمرار، مشيرًا إلى أنه يمتلك حاليًا في فريقه كورتوا حارس مرمى تشيلسي، وحجازي المحترف المصري بصفوف ويست بروميتش، بالإضافة إلى ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو لاعبا ليفربول.

وتابع: "في نص الملعب معايا ماتيتش وهازارد ودي بروين، والنني كان معايا وبعته".