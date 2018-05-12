صلاح: أنا شخصية عنيدة جدا.. وأحب أهدافي إليّ في "سيسكا موسكو"

قال نجم مصر محمد صلاح إنه يستيقظ مبكرا ليبدأ تدريباته، ثم يذهب إلى حمام السباحة مع ابنته "مكة".

وأضاف صلاح: خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من مدينة ليفربول سجلت عشية ذهاب ليفربول وروما في دوري الأبطال: "أنا بزود التدريبات بتاعتي عن اللاعيبة عشان أبقى جاهز أكتر للماتشات، والمدرب بيدينا حرية في إن إحنا نزود تدريبات، بس تدريبات على الجون وكده لازم تبقى مع المدرب".

وتابع صلاح: "أحلى جون بحبه جوني في سيسكا موسكو، مكنتش قادر أحس إن جايبين 6 أجوال وأنا مجبتش ولا جون، كنت عارف إني هتغير كده كده بسبب إن عندنا ماتش مهم بعدها وكسبانين ستة، فكان جول ملوش لازمة بس بحبه أوي، واحتفلت بيه أوي عشان مش عاوز أقف عن تسجيل الأجوال، وكنت هطلع دمي محروق لو مجبتش الجول ده".

وقاطعه أديب قائلا: "أكتر جون عجبني بتاع واتفورد اللي رقصت فيه تلاتة"، واستكمل صلاح: "أنا شخصية عنيدة جدا، بس مش بتضايق خالص وأنا بخرج من الملعب في التغيير، عشان متفهم إن عندنا ماتشات كل 3 أيام، والمدرب عاوزنا جاهزين لماتشات أكتر".