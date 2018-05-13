عودة التيار الكهربائي لقها وطوخ بعد السيطرة على حريق محطة المحولات

سيطرت قوات الإطفاء والدفاع المدني، على الحريق الذى شب منذ ساعه تقريبًا في محطة محولات كهرباء مدينه قها على الطريق الزراعي السريع، وتمكنت أجهزة الطوارئ بكهرباء القليوبية من إعادة التيار لقرى طوخ ومدينة قها بعد انقطاع دام أكثر من ساعة.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي في إحدى الوصلات، وامتدت إلى محولين في المحطة.

وجرى فصل الكهرباء عن مدينة قها وقراها وعن قرى تابعة لمركز طوخ وقرى تابعه للقناطر الخيرية لحين إصلاح العطل.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بلاغًا بنشوب حريق في محطة محولات مدينه قها على الطريق السريع، فانتقلت قوات الإطفاء والدفاع المدني وجرى السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر بشرية.