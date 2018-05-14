"دعم مصر": خطة تطوير التعليم طموحة لكنها تواجه تحديات

قال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر البرلماني، إن الهدف من اللقاءات التي يجريها الائتلاف مع الوزراء مناقشة الحكومة في خططها المستقبلة للتنمية والتطوير وتحسين الوضع الموجود.

وأضاف السويدي، لـ"الوطن" على هامش اجتماع ائتلاف دعم مصر مع وزير التربية والتعليم، أن هذا اللقاء هام لأنه يشمل محور التعليم، ونحن معترفون تماما أن التعليم يعني بناء الإنسان وسنسمع وجهة نظر وأفكار الحكومة في تطوير التعليم.

وتابع أن الخطة التي كشف عنها الدكتور طارق شوقي لتطوير نظام التعليم طموحة لكنها تواجه تحديات كبيرة ولكن لابد من تطويره لبناء الإنسان المصري وبناء المجتمع.