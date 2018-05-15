برلماني: جهود السيسي وراء عودة رفات الأقباط المصريين من ليبيا

علق المهندس مجدي ملك، عضو مجلس النواب، على عودة رفات الأقباط الذين استشهدوا بعد تعرضهم للذبح في ليبيا منذ 3 أعوام، وقال إن كل الأجهزة المصرية تواصلت مع نظيرتها الليبية لاستعادة الرفات منذ إعلان النائب العام الليبي عن وجودها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن جهود الرئيس السيسي لعبت دورًا كبيرًا في عودة رفاة الشهداء إلى ذويهم.

وتابع: "تحركت الرفات في سيارات الإسعاف متجهة إلى قرية العور حيث شيدت الكنيسة التي تحمل اسم الشهداء والتي أهداها السيسي وقت الحدث تخليدًا لذكراهم والتي تم إعداد مكان فيها لاستقبالهم، وسيتم في العاشرة من صباح اليوم، الصلاة على أرواحهم".