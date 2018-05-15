"العربية للتصنيع" تجدد شراكتها مع "فيات كرايزلر" العالمية حتى 2027

افتتحت الهيئة العربية للتصنيع أحدث مركز لخدمة وبيع السيارات "الجيب" في الشرق الأوسط، وأعلنت خلال حفل الافتتاح، صباح اليوم، تجديد شراكتها مع شركة "فيات كرايزلر" العالمية للسيارات حتى 18 نوفمبر 2027.

شهد الحفــل حضــور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والمستشار التجاري والاقتصادي للسفارة الإيطالية بالقاهرة، ورئيس شركة موبار العالمية ومدير المشروعات والتطوير بشركة "فيات"، والسيد عبد الرحمن سلطان المدير التنفيذي لشركة "فيات كرايزلر" وعدد من خبراء السيارات والإعلاميين.

وقال الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئةالعربية للتصنيع، إن تجديد الشراكة مع "فيات كرايزلر" يمثل استمراراً للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وتتويجا لجهود وتعاون على مدار أربعون عاماً بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "فيات كرايزلر" العالمية للسيارات، في مختلف المنتجات المتنوعة العسكرية والمدنية للسوق المحلى والتصدير للسوق العالمي، موضحاً أن الهيئة تحرص علي زيادة نسب التصنيع المحلي إلي 47% تزيد مع الوقت.

وأضاف سيف الدين، أنه تم الإتفاق مع شركاؤنا بشركة "فيات كرايزلر" العالمية للسيارات علي استثمار هذا النجاح والمناخ المتنامي والواعد للاستثمار في مصر ومد الشراكة لعشر سنوات حتى عام 2027.

وأشار سيف الدين إلى أن الهيئة بصدد ضخ استثمارات جديدة مستقبلاً بالتعاون مع "كرايزلر" ومنها مركز لأبحاث تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات وتدريب المهندسين والفنيين ودعم البحوث والتطوير بالشرك ، مؤكداً على تطوير خدمة مابعد البيع للسيارات "الجيب" لأعلى المستويات وتحقيق الإرضاء التام للعميل بالتعاون مع "فيات كرايزلر".

واستعرض المهندس محمد أنيـس، رئيس مجلس إدارة شركــــة "AAV"، الإنجازات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها في مصر ككيان صناعي واقتصادي ضخم تابع للهيئة العربية للتصنيع، وصولاً إلى هذا الإنجاز الكبير، كما أشار إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستيراتيجية بالمنطقة وحرص كرايزلر على تعزيز تعاونها وتوسيع استثماراتها مع الهيئة العربية للتصنيع خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته، أكد عبدالرحمن سلطان المدير التنفيذي لشركة "فيات كرايزلر" للسيارات العالمية، على أن تجديد الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع تتويج لجهود 40 عاما من العمل المتواصل والدؤوب لتطوير منتجاتنا التي حازت ثقة المستهلك داخل مصر وبالمنطقة العربية موضحا أن سوق السيارت المصري يتطور من سوق واعد إلي سوق متنامي، مشير إلى أن الحرص على رضا العملاء، كان المعيار الأساسي لتطوير مركز الخدمة الجديد الذي تم إنشاءه وفقا لأحدث الطرق العلمية وبالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، دعم كافة الجهود والاستثمارات الموفرة لفرص العمل، ومن بينها سوق السيارات الواعد والعمل علي تذليل كافة الإجراءات.

وأضافت أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وجذب مستثمرين جدد للاستفادة من موارد مصر وموقعها الاستراتيجي.

وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد قلاع الصناعة الوطنية التي تساند يمشروعاتها حركة الاقتصاد المصري، مضيفاً أنه يحرص علي تعميق نسب التصنيع المحلي ووزيادتها بمعدل 1% سنويا ومؤكدا دعم الوزارة لصناعة السيارات كثيفة العمالة وقدرتها على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وتقليل الاستيراد.

يذكر أن مركز خدمة عملاء السيارات "الجيب" الذي افتتح اليوم، أنشىء باستثمارات قدرها 2.8 مليون دولار بالشراكة مع فيات كرايزلر، بطاقة 60 سيارة في اليوم، ومتوقع عائد منه مقداره 660 ألف دولار في العام الأول لتشغيله.

ويتكون المركز من صالة عرض وبيع سيارات بمساحة 162 متر مربع، ومجهزة لتقديم خدمة بيع السيارات الجيب للمواطنين والجهات الحكوميه والمؤسسات والشركات.

كما يتميز المركز بالاقتصاد التام في استهلاك الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بالاعتماد على الطاقة الشمسية المباشرة والغير مباشرة في إنارة المركز وتشغيل المعدات بأحدث أفران الدهان.