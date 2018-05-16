"العبوات الطبية" تقرر زيادة رأس المال لـ128 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة "العبوات الطبية"، اليوم، على زيادة رأس المال المصدر من 64 مليون جنيه إلى 128 مليون جنيه، عبر الاكتتاب في أسهم الزيادة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنه من المقرر أن يتم الزيادة بنحو 64 مليون جنيه عبر 64 مليون سهم بالقيمة الاسمية جنيه للسهم، بالإضافة إلى 2 قرش مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه، موزعًا على 64 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.06 مليون جنيه في الربع الأول من 2017.