السيسي: "أوعوا تاكلوا الرجالة اللي بتشتغل معاكم وراضوها"

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان قائلًا: "من أول ما قالوا التجمع غرق وأنت زعلان".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة بعنوان "رؤية شبابية لمصر لأربع سنوات مقبلة" ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب: "عارف إن الموضوع فيه حاجتين وبقولك متزعلش، وأوعوا تاكلوا الرجالة اللي بتشتغل معاكم لو كانت رجالة كويسة، عيب وتبقى الترضية قدام الناس كلها".

وأكد: "الناس بتقول الحق.. التجمع غرق والكلام ده حصل في أستراليا وتركيا والأردن وفي كل حتة ودي ظروف استثنائية حتى لو كانت البنية الأساسية فيها قصور، وأنا بعترف إن فيها قصور".

وانطلق المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، اليوم، والذي ينعقد في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.