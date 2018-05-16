السيسي عن القنوات المهاجمة لمصر: "والله كله هيتحاسب"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تنفق تريليون جنيه سنويًا بالرغم من أنها تحتاج لـ20 تريليون جنيه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة بعنوان "رؤية شبابية لمصر لأربع سنوات مقبلة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب: "خلينا نتكلم في القنوات اللي بره وبيتكلموا علينا.. والله كله هيتحاسب واللي بيضحك على الناس وبيخدع الناس وبيحطم آمال الناس كله هيتحاسب".

وانطلق المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، اليوم، والذي ينعقد في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.