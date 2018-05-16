"تعليم بني سويف" تكرم 24 متفوقا بمدرسة خاصة فازوا بمسابقات علمية

كرم محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم، 24 طالبًا وطالبة بمدرسة صلاح الدين فيوتشر الخاصة، والذين فازوا في عدد من المسابقات العلمية والاختراعات في مجال البيئة في مصر وخارجها والتفوق العلمي وحفظ القران الكريم.

وسلم وكيل الوزارة شهادات التكريم للفائزين بحضور فاضل محمد فاضل، مدير التعليم الخاص، كما جرى تكريم حمزة رسلان، مدير المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، الشكر إلى جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على جهدهم، مناقشًا الطلاب في مستقبل العالم والبشرية وخبراتهم في السفر خارج مصر.