تسجيل الدخول

الوطن

"تعليم بني سويف" تكرم 24 متفوقا بمدرسة خاصة فازوا بمسابقات علمية

منذ 21 دقيقة
كتب: عمرو رجب
"تعليم بني سويف" تكرم 24 متفوقا بمدرسة خاصة فازوا بمسابقات علمية

جانب من التكريم

كرم محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم، 24 طالبًا وطالبة بمدرسة صلاح الدين فيوتشر الخاصة، والذين فازوا في عدد من المسابقات العلمية والاختراعات في مجال البيئة في مصر وخارجها والتفوق العلمي وحفظ القران الكريم.

وسلم وكيل الوزارة شهادات التكريم للفائزين بحضور فاضل محمد فاضل، مدير التعليم الخاص، كما جرى تكريم حمزة رسلان، مدير المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، الشكر إلى جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على جهدهم، مناقشًا الطلاب في مستقبل العالم والبشرية وخبراتهم في السفر خارج مصر.

أخبار متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف العمل في جميع المرافق والخدمات خلال رمضان

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف العمل في جميع المرافق والخدمات خلال رمضان
تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة في بني سويف

تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة في بني سويف
تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ببني رضوان في بني سويف

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ببني رضوان في بني سويف
بالفيديو| مصرع طفلين في بني سويف بسبب غرق قرية بمياه الصرف الصحي

بالفيديو| مصرع طفلين في بني سويف بسبب غرق قرية بمياه الصرف الصحي
بدء القبول ببرنامج التعليم المدمج بكليتي الزراعة والتجارة في بني سويف

بدء القبول ببرنامج التعليم المدمج بكليتي الزراعة والتجارة في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف

تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك

محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك

التعليقات

انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للشباب

أحدث الأخبار

تطبيق جديد لحماية الأطفال وتحديد ما يشاهدونه على يوتيوب

تطبيق جديد لحماية الأطفال وتحديد ما يشاهدونه على يوتيوب

آمنة نصير عن تقديم سما المصري لبرنامج ديني: "عيب.. احترمي تخصصك"

آمنة نصير عن تقديم سما المصري لبرنامج ديني: "عيب.. احترمي تخصصك"

الإمارات تفرض عقوبات اقتصادية على قيادات مجلس شورى حزب الله

الإمارات تفرض عقوبات اقتصادية على قيادات مجلس شورى حزب الله

التعليم: إتاحة نماذج امتحانات الثانوية على موقع الوزارة لتدريب الطلاب

التعليم: إتاحة نماذج امتحانات الثانوية على موقع الوزارة لتدريب الطلاب

9 رمضان.. حفل إنشاد ديني وعرض أراجوز في قبة الغوري وبيت السحيمي

9 رمضان.. حفل إنشاد ديني وعرض أراجوز في قبة الغوري وبيت السحيمي

اختيارات الوطن

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

الأكثر قراءة

عاجل