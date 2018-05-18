من كواليس الأفلام| من"أيام السادات": "خيّب" توقعات مبارك.. ونجح جماهيريا

"أصعب أدوارئي السينمائية"، لم يكن تقديم شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمرا سهلا على الإطلاق، فكان ضمن إحدى الشخصيات الصعبة التي أداها الفنان الراحل أحمد زكي، حد وصفه، لكنه قدمه على أكمل وجه، ما جعله يحصد جائزة أحسن ممثل في مهرجان المركز الكاثوليكي الـ50 للسينما المصرية.

"أيام السادات".. فيلم يتناول السيرة الذاتية للرئيس الثالث لمصر، مستوحى من كتابي "البحث عن الذات" للرئيس الراحل، و"سيدة من مصر" لقرينته جيهان السادات، من إنتاج عام 2001، سيناريو وحوار أحمد بهجت، وإخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي.

ويعتبر النقاد الفيلم أحد العلامات في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وهو بالفعل حدثا ضخما حينذاك، حيث شاهده في العرض الخاص له الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقال لمخرجه محمد خان: "كنت فاكر نفسي هنام بس الفيلم شدني"، بحسب ما أورده خان في مذكراته "مخرج على الطريق"، مضيفًا: "بالطبع لم أكن أدري في تلك اللحظة، أن هناك ثورة شعبية ستقوم في يوم من الأيام وأنني سأراه خلف القضبان".

ولم يقتصر تأثير الفيلم على مبارك فقط، وإنما كان له أثرًا بالغًا على حفيدة السادات ففور رؤيته، أشارت إلى أحمد زكي قائلة: "جدو أهو"، على حد قول الفنانة ميرفت أمين، في أحد حواراتها التليفزيونية.

وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا ضخما، حيث تخطت إيرادته وقت عرضه 11 مليون جنيه، وبلغت ميزانيته 6 ملايين جنيه، واستمر تصويره 11 أسبوعا، وحصلت عنه الفنانة منى زكى على وسام الجمهورية.