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الوطن

محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"

اليوم AM 12:55
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"

أبدى المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، استيائه من قيام أحد أصحاب المقاهي بإشغال الطريق العام، ووضع كراسي على سور مستشفى ناصر العام، مساء الخميس قائلا: "شغل العشوائية دا مينفعش، فيه قانون وأصول، مش عايز كرسي هنا".

وتفقد محافظ بني سويف، مساء أمس الخميس، مستشفى ناصر المركزي بعد تحويلها إلى مستشفى عام، برفقة أعضاء مجلس النواب، والسكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر، للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى من حيث البنية الأساسية، ودراسة احتياجات ومتطلبات دعم الخدمة الصحية بها، وزيادة طافتها الاستيعابية من حيث الأسرة وغرفة العمليات والعناية المركزة، لتكون جاهزة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وتابع المحافظ أعمال التهيئة والاصلاح الانشائي بمبنى المستشفى ضمن أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها لتجهيز المبنى لمكونات الخدمة الصحية التي تتوافر بالمستشفيات العامة، مشددا على ضرورة تحديد المتطلبات وطرح البدائل وفق رؤية تحقق أكبر استفادة من القرار لخدمة جمهور المواطنين.

كما تابع المحافظ سير العمل بالمستشفى متفقدا عددا من الأقسام، والتي شملت: الاستقبال، والأشعة المقطعية، والمعمل، والحضانات، والغسيل الكلوي، للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض، والتقى عددًا من المرضى الذين تصادف وجودهم واستمع لمطالبهم، حيث كلف مدير المستشفى ووكيل وزراة الصحة بتسهيل تقديم الخدمة الطبية وبحسن التعامل مع المرضى.

وأمر المحافظ رئيس المدينة برفع كل الاشغالات التي توجد بمحيط المستشفى للتيسير على المرضي المترددين عليها، مشددا على استمرار المتابعة لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع المؤدية للمستشفى.

وأدى محافظ بني سويف صلاة العشاء والقيام بأول أيام شهر رمضان بالمسجد الكبير بناصر، في حضور قيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية

والتقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع لمطالبهم واحيتاجاتهم فيما يتعلق بالمرافق والخدمات، مكلفاً السكرتير العام والإدارات المختصة بالديوان العام بدراسة هذه الطلبات مع التنفيذيين المعنين من المديريات والوحدات المحلية  وسرعة حلها في حدود المتاح من الإمكانيات وفي إطار الإلتزام بالقانون.

محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"
محافظ بني سويف لصاحب مقهى استغل سور مستشفى: "شغل العشوائية مينفعش"

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