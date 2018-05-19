مصرع 3 وإصابة 14 في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بجوار الكوبري الألماني بطريق "إسكندرية- كفر الدوار"، دائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات أمن البحيرة لمكان الحادث.

وتبين وفاة ثلاثة أشخاص هم "ع. م. ع"، 42 سنة، و"م. ح. ع"، 37 سنة، و"س. ر. ح"، 49 سنة، وإصابة 14 آخرين جميعهم من أهالي مركز أبو حمص، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام.

حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.