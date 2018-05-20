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الوطن

عضو "المحافظين": دعم فني ولوجيستي للكوادر العمالية لخوض الانتخابات

اليوم AM 01:39
كتب: محمد حامد
عضو "المحافظين": دعم فني ولوجيستي للكوادر العمالية لخوض الانتخابات

اجتماع حزب المحافظين- أرشيفية

قال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين ورئيس لجنة العمال على مستوى الجمهورية، إن الحزب عمل خلال الفترة السابقة على تجهيز الكوادر العمالية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجيستي لخوض الانتخابات العمالية والمنافسة.

وتابع خليفة، منذ عام 2006 لم تكن هناك انتخابات عمالية، لذا افتقدت الحركة العمالية الكثير من القيادات الحقيقية على أرض الواقع، لذلك "سعينا خلال الفترة السابقة على تجهيز وتدريب الكوادر بحيث أن يكون لنا دور بارز سواء خارج أو داخل الاتحاد العام، ونحن نقف على مسافة متساوية بين كافة الاتجاهات الموجودة، فنحن حزب لكل المصريين للمعارض والمؤيد".

وأضاف أن "المحافظين" دفع بـ30 مرشحًا في الانتخابات العمالية منهم 10 في المرحلة الأولى، و20 في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه هناك كوادر شبابية موجودة رغم أن قانون المنظمات النقابية رقم 2013 واللائحة المنفذة له لم تشترط وجود الشباب أو المرأة، ولكن الحزب دفع بكوادره الشبابية المدربة والمؤهلة لضخ دماء ووجوه جديدة، خاصة أنه من عشرات السنين لم ترى الحركات النقابية جديًا وجود وجوه شابة ونحن ورائهم خلال الفترة المقبلة لخوض هذه الانتخابات والمنافسة بقوة وشفافية.

وتابع، فيما يخص البرامج التي سيعمل عليها الكوادر المرشحة لخوض الانتخابات بالنسبة لحقوق العاملين، فالهيئة البرلمانية للحزب لديها بعض التحفظات على قانون العمل خاصة أننا شاركنا في كل الحوارات الاجتماعية التي عقدت بشأنه ولدينا اعتراض على المواد 69 و70 و129 لأن كل هذه المواد تبيح الفصل التعسفي للعام.

واستكمل، كذلك لدينا تحفظات على قانون العمل على المادتين 40 و 41 لأنهم مواد غير دستورية ويقض كل واحد فيهم الآخر، لذا نحتاج أن نطلع إلى النور بقانون عمل يضمن التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، منوهًا أن الحزب يعقد بصفة مستمرة اجتماعات للأمانات العمال بحيث اننا ندفع بقدر كبير من القيادات العمالية في الانتخابات المقبلة.

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