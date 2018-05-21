إصابة سائق بجرح طعني في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالبحيرة

أصيب سائق بجرح طعني نافذ بالصدر، وآخر قطعي، اليوم الاثنين، في مشاجرة بسبب أولوية المرور بمنطقة شبرا التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي مأمور قسم شرطة دمنهور، إشارة من المستشفى التعليمي بدمنهور، بوصول (حازم. ى. ت 31 عاما) سائق مقيم بمنطقة شبرا بدائرة القسم، مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وآخر قطعي بالذراع اليسرى.

وبسؤاله أمام المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور، اتهم (أحمد. ع. أ. 28 عاما) سائق مقيم بدائرة القسم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها، لخلاف بسبب أولوية المرور بالطريق.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.