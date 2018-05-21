"الوطن" تنشر نص استقالة "الخولي" من "الوفد"

حصلت «الوطن» على نص الاستقالة الرسمية للمهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، والتي تقدَّم بها اليوم للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وجاء فيها:

السيد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بعد التحية، أتقدم لكم باستقالتي من حزب الوفد العريق الذي أمضيت به أكثر من 34 عامًا، كنت بها دومًا مخلصًا للمبادئ التي تلقيتها داخل «الوفد»، شاكرا لبيت الأمة كل ما تعلمته به من خبرات سياسية وقيم أخلاقية.

كما يسعدني أن أتوجه بكل الحب والتقدير والاحترام لجموع الوفديين ولمشاعرهم الطيبة متمنيا لهم التوفيق.

كان «الخولي» قد أعلن في تصريحات لـ«الوطن» فجر اليوم، تقدمه باستقالته من حزب «الوفد»، وانضمامه لحزب «مستقبل وطن»، إذ سيتولى منصب الأمين العام بعد انضمامه.

المهندس حسام الخولي، كان قد نافس في انتخابات رئاسة الحزب التي أجريت مارس الماضي، في مواجهة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الحالي.