تسجيل الدخول

الوطن

"الوطن" تنشر نص استقالة "الخولي" من "الوفد"

اليوم PM 01:42
كتب: سمر نبيه
"الوطن" تنشر نص استقالة "الخولي" من "الوفد"

المهندس حسام الخولي

حصلت «الوطن» على نص الاستقالة الرسمية للمهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، والتي تقدَّم بها اليوم للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وجاء فيها:

السيد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بعد التحية، أتقدم لكم باستقالتي من حزب الوفد العريق الذي أمضيت به أكثر من 34 عامًا، كنت بها دومًا مخلصًا للمبادئ التي تلقيتها داخل «الوفد»، شاكرا لبيت الأمة كل ما تعلمته به من خبرات سياسية وقيم أخلاقية.

كما يسعدني أن أتوجه بكل الحب والتقدير والاحترام لجموع الوفديين ولمشاعرهم الطيبة متمنيا لهم التوفيق.

كان «الخولي» قد أعلن في تصريحات لـ«الوطن» فجر اليوم، تقدمه باستقالته من حزب «الوفد»، وانضمامه لحزب «مستقبل وطن»، إذ سيتولى منصب الأمين العام بعد انضمامه.

المهندس حسام الخولي، كان قد نافس في انتخابات رئاسة الحزب التي أجريت مارس الماضي، في مواجهة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الحالي.

أخبار متعلقة

الخولي يستقيل من "الوفد" وينضم لـ"مستقبل وطن"

الخولي يستقيل من "الوفد" وينضم لـ"مستقبل وطن"
رئيس الوفد الجديد يجلس بجوار منافسه حسام الخولي في حفل تكريم البدوي

رئيس الوفد الجديد يجلس بجوار منافسه حسام الخولي في حفل تكريم البدوي
"وهدان": تاريخ حسام الخولي وبرنامجه ذو الرؤية المتكاملة سبب تأييدي له

"وهدان": تاريخ حسام الخولي وبرنامجه ذو الرؤية المتكاملة سبب تأييدي له
"شباب الوفد" بالفيوم تعلن دعم حسام الخولي لرئاسة الحزب

"شباب الوفد" بالفيوم تعلن دعم حسام الخولي لرئاسة الحزب

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إصابة عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بالخانكة في القليوبية

إصابة عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بالخانكة في القليوبية

إصابة 3 أشخاص في خلاف على "ملكية مقبرة" في أجا بالدقهلية

إصابة 3 أشخاص في خلاف على "ملكية مقبرة" في أجا بالدقهلية

تعيين 13 فردا من أسر الشهداء والمصابين بالغربية

تعيين 13 فردا من أسر الشهداء والمصابين بالغربية

وزيرة تطالب بحصول العمال المسلمين على إجازة في شهر رمضان

وزيرة تطالب بحصول العمال المسلمين على إجازة في شهر رمضان

60 برلمانيا يوقعون على مشروع قانون لاستبدال عقوبة "الحبس" للغارمات

60 برلمانيا يوقعون على مشروع قانون لاستبدال عقوبة "الحبس" للغارمات

اختيارات الوطن

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

مشهد أكشن لـ«رحيم».. آخر ما تبقى من «مثلث ماسبيرو»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

بروفيسور فى الكبدة وعمره ما داقها: «أطبخها آه.. آكلها لأ»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

كسر الإشارة والتكدس فى الشوارع «طقوس قبل أذان المغرب»

الأكثر قراءة

عاجل