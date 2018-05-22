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الوطن

وزيرة الثقافة توافق على دعوات المشاركة في مهرجانين بالهند

اليوم AM 02:05
كتب: شيماء عادل
وزيرة الثقافة توافق على دعوات المشاركة في مهرجانين بالهند

القومية للفنون الشعبية

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الدعوات المقدمة إلى الوزارة بخصوص مشاركة مصر فى العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية الدولية منها المشاركة فى مهرجاني "ريجا كلاود بألبانيا"، و"أفريقيا الذي يُقام بالهند".

وقالت الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، إن موافقة الوزيرة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتواجد الفني المعبر عن التراث والفلكلور المصري في أغلب المهرجانات الدولية.

وتشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان ريجا كلاود فى البانيا.

ويقام العرض الأول فى تيرانا يوم 25 مايو والثاني في مدينة جيروكاسترا التاريخية يوم 26 مايو الجاري.

وتشارك فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات مهرجان أفريقيا الذي يُقام في نيودلهي بدولة الهند خلال الفترة الزمنية من 24 حتى 29 مايو 2018.

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