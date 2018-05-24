بالصور| محافظ كفر الشيخ يضع حجر الأساس لأكبر مشروع سكني

وضّع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس ، حجر الأساس لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب وأطلق إشارة البدء في تنفيذ المشروع، الذي يعد أكبر تجمع سكني للشباب بأرض مقلب القمامة بغرب مدينة كفرالشيخ، على مساحة 15 فدانا، لإنهاء مشكلة الإسكان المستمرة منذ عام 2004.

وذلك بحضور المهندس علي عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، المهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة، اللواء هاني النواصرة، المحاسب محمد عبيدي، المحاسب بديرموسي، أعضاء مجلس النواب، المهندس محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، المحاسب محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب، المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، الدكتور عمرو النحاس، والدكتور وائل سرحان، وكيلا مديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد كبير من حاجزى وحدات الاسكان الاجتماعي.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مشروع " تحيا مصر" لإسكان الشباب بكفرالشيخ، مشروع إسكان متكامل يتم تنفيذه على الطراز الحديث لإقامة 28 عمارة سكنية، كمرحلة أولى على مساحة 41623 م2، فضلاً عن مساحة الأبراج البالغة 7188 م2، من أرض مصنع القمامة غرب مدينة كفر الشيخ، بإجمالي 1340 وحدة سكنية كاملة التشطيب، و686 محلا تجاريا، مرحلة أولى.