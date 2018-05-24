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الوطن

مؤلف "أيوب": كنت أتوقع نجاح العمل الدرامي قبل عرضه على الشاشات

منذ 29 دقيقة
كتب: ضحى محمد
مؤلف "أيوب": كنت أتوقع نجاح العمل الدرامي قبل عرضه على الشاشات

مشهد من مسلسل "أيوب"

قال محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل "أيوب"، إن العمل الدرامى أثر في الجمهور لدرجة أنهم تفاعلوا معه ودشنوا هاشتاجًا على اسمه، لتقديم المساعدات له والدعاء له.

وأضاف محمد بشير، لـ"الوطن": "كنت أتوقع ذلك النجاح لذلك زودت جرعة معاناة البطل وتعرضه لصعوبات عديدة، فمنذ الحلقات الأولى يمر الشخص بحدث أكبر من الذى يليه سواء بدخوله السجن ومرض ووفاة والدته وتعرضه للتليف الكبدى، ثم وفاة أقرب أصدقاءه بسبب ضغط العمل وطلب زوجته الطلاق منه".

تدور أحداث "أيوب" حول شخصية أيوب التى يجسدها مصطفى شعبان، ويعمل موظفًا فى أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قرارًا بالانتقام من أشخاص كانوا السبب فى دخوله السجن.

"أيوب" يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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