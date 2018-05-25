إبراهيم جودة يفوز برئاسة نقابة العاملين بالشباب والرياضة في الغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة العاملين بالشباب والرياضة، بمحافظة الغربية، من قبل مديرية القوى العاملة برئاسة سمير عثمان، فوز محمد إبراهيم جودة، بمنصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشباب والرياضة.

وأضاف اللجنة، أنه فاز بعضوية اللجنة عادل حسن جادو بـ443 صوتا، وشريف يحيى محمد الجندي بـ420 صوتا، ومحمد فتحي إبراهيم محمد بـ420 صوتا، وإبراهيم علي أحمد الشرقاوي بـ384 صوتا، وأشرف سعيد محمد الشرقاوي بـ382 صوتا.

كما فاز بعضوية اللجنة، أحمد علي قادمة بـ332 صوتا، والشوادفي علي محمد أحمد خليل بـ332 صوتا، ويسري محمد إبراهيم حمامة بـ331 صوتا، والعدوي سمير المتولي محمد بـ310 أصوات، ورأفت أحمد خليل بـ304 أصوات.

تنافس على مقعد الرئاسة ثلاثة مرشحين، هم الأستاذ مصطفى الهلال الرئيس الأسبق، والأستاذ مصطفى أبو الروس معاون المديرية، فيما تنافس على مقعد العضوية 22 مرشحا.