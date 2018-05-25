من نيللي كريم لحسن الرداد.. نجوم ثاروا على أدوارهم القديمة في رمضان

ربما يتجه نجوم الدراما، أحيانا، لتكرار نفس شكل أدوارهم التي قدموها في مسلسلاتهم من قبل، غير أن كوكبة من نجوم الدراما الرمضانية لعام 2018 قرروا أن يثوروا على أدوارهم السابقة ويرتدوا ثيابا جديدة يظهروا بها كـ"نيولوك" درامي يفاجئون به جمهورهم.

النجم مصطفى شعبان كان في مقدمة النجوم الذين غيرو نمط أدوارهم في الموسم الدرامي الحالي، حيث قام بأداء دور وقصة مختلفة خلال مسلسل "أيوب"، الذي جسد فيه دور شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، ويقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء الذين يورطوننه بدخول السجن بسبب الديون المتراكمة عليه، فيصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.

الدور الأخير لـ"شعبان" يختلف عن الأدوار التي قدمها من قبل، فكان إما "دنجوان" محبوب من جميع النساء، أو تاجر مخدرات أو مدعي تدين مثل أدواره في "دكتور أمراض نسا" و"مزاج الخير" و"مولانا العاشق" و"اللهم إني صائم".

على الطريق نفسه سارت الفنانة نيلي كريم، التي تخلت، هذا العام، عن الأدوار التي يغلب عليها طابع الكآبة، فلا هي زوجة تتعرض للخيانة والظلم مثل دورها في "سجن النسا" و"لأعلي سعر"، ولا هي سيدة تعاني من الإدمان كما جرى لها في "تحت السيطرة"، ولكنها تظهر، هذه المرة، في مسلسل "اختفاء" بدور تشويقي تجسد فيه شخصية أستاذة جامعية تعيش مع زوجها في روسيا، لكنه يختفي في روسيا، لتبدأ رحلة الإثارة في البحث عنه، وتكتشف عددا من الحقائق خلال ذلك المشوار التشويقي.

الفنانة مي عز الدين قررت، هي الأخرى، أن تثور على أدوارها السابقة في رمضان، التي امتزجت بين الفتاة المهانة من المجتمع ومن أقاربها مثلما حدث لها في مسلسلي "الشك" وـ"حكاية صفية"، وتمردت أيضا على دور الفتاة الرومانسية العاشقة التي ظهرت به في مسلسل "حالة عشق"، ولا هي كوميدية تضحك الجمهور مثل دورها في مسلسل "دلع بنات"، ولكنها ارتدت ثوب فتاة ترتدي الحجاب في مسلسل "رسايل" وتجسد دور تشويقي أيضا من خلال فتاة تحلم بأشياء تتحقق، تماما، كما حلمت بها، منها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.

الفنان حسن الرداد ظهر، هذا العام، في ثوب جديد، حيث لم يظهر كشاب مظلوم يحاول الأخذ بثأر زوجته المقتولة في مسلسل "حق ميت"، أوشاب يواجه ظروف المجتمع الصعبة ويصبح رجل اعمال ناجح في مسلسل "نوح"، وإنما قرر أن يطرق باب الكوميديا ويجسد دور زعيم عصابة تدبر العشرات من عمليات النصب والاحتيال، من خلال مسلسل "عزمي وأشجان"، التي تشاركه بطولته الفنانة إيمي سمير غانم، التي هي زوجته في الواقع وفي أحداث المسلسل.مع زوجته